Big Macs ook te bestellen op Thuisbezorgd.nl

Wie trek heeft in een Big Mac of een Happy Meal kan binnenkort niet alleen meer bij Uber Eats terecht, maar ook bij Thuisbezorgd.nl. McDonald’s is daarvoor een samenwerking aangegaan met Takeaway, het bedrijf achter die maaltijdbestelsite. De samenwerking start deze maand met een proef in Maastricht om vervolgens uit te breiden naar andere steden.

Momenteel is het al mogelijk om bij 48 restaurants in 17 steden burgers en frietjes thuis te laten bezorgen via Uber Eats. De fastfoodketen wil graag met beide partijen verder gaan.

Thuisbezorging is een belangrijke groeimarkt voor McDonald’s in Nederland. Er worden gemiddeld zo’n 350 bestellingen per week per restaurant bezorgd. Dat is ruim de helft meer dan vorig jaar. De totale bezorgomzet zal dit jaar naar verwachting verdriedubbelen en topman Erwin Dito van McDonald’s Nederland rekent erop dat de rek er nog lang niet uit is. Volgend jaar voorziet hij opnieuw sterke groei.

McDonald’s is een van de grootste spelers wereldwijd in de bezorgmarkt. Het zogeheten McDelivery is wereldwijd beschikbaar in meer dan 19.000 restaurants. De keten regelt de bezorging in verschillende landen op uiteenlopende manieren. Ook in diverse andere markten wordt al samengewerkt met Takeaway. Over de nieuwe deal zijn geen financiële details naar buiten gebracht.