‘Big datasoftwarebedrijf Palantir wil naar beurs’

Het Amerikaanse big-databedrijf Palantir Technologies, dat onder meer samenwerkt met inlichtingendiensten in de strijd tegen terrorisme, is van plan naar de beurs in New York te gaan. Ingewijden zeggen tegen persbureau Bloomberg dat de handel in aandelen Palantir op Wall Street dit najaar kan beginnen.

Het in het Californische Palo Alto gevestigde Palantir zou de komende week een aanvraag voor een notering willen doen bij beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC). Het is niet duidelijk op welke waarde wordt gemikt, maar bij een investeringsronde in 2015 werd een waarde van 20 miljard dollar toegekend aan Palantir. Er zou nog geen definitief besluit over een beursgang zijn genomen.

Palantir werd in 2003 opgericht en verwerkt met behulp van ingewikkelde software grote hoeveelheden data om bijvoorbeeld terroristen en criminelen op te sporen. De software wordt gebruikt door veiligheids- en politiediensten wereldwijd. De onderneming levert ook software voor de financiële sector om verdachte transacties op te sporen.

Een van de oprichters van Palantir is techinvesteerder Peter Thiel, een bekende naam in Silicon Valley. De Duits-Amerikaanse miljardair is medeoprichter van betalingsdienst PayPal en behoort tot de eerste investeerders in Facebook. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst CIA behoort tot de vroege investeerders in Palantir, dat wordt geleid door topman Alex Karp.

Palantir is vernoemd naar de donkere kristallen bollen uit de Lord of the Rings-boeken, waarmee gebeurtenissen op verre afstand of in de toekomst kunnen worden gezien.