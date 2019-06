Big Bazar breidt uit naar panden Op=op

Big Bazar gaat nieuwe winkels openen in zo’n vijftig panden van de failliete budgetdrogisterijketen Op=op Voordeelshop. Daarover is de discountketen van Blokker in overleg met de verhuurders van die winkels. In de nieuwe winkels komt werkgelegenheid voor ongeveer 250 à 300 werknemers.

De opening van de nieuwe winkels is geen overname van Op=op Voordeelshop benadrukt een woordvoerder. "Maar het voormalige personeel van Op=op is zeker welkom om te solliciteren."

Big Bazar heeft nu nog ruim 120 winkels in Nederland en elf in België. Door de uitbreiding groeit het aantal Nederlandse winkels voorbij de 170 en vergroot de keten zijn landelijke bereik. Het is de eerste uitbreiding sinds topman Michiel Witteveen Blokker en Big Bazar overnam van de familie Blokker.