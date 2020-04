Bierverkoop met ruim een derde omlaag door coronamaatregelen

De Nederlandse bierverkoop is met 36 procent gedaald door alle maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers. De daling is gemeten vanaf 15 maart, toen de sluiting van de horeca inging in Nederland.

Sommige brouwerijen worden harder geraakt dan anderen. Diverse kleinere brouwers zouden momenteel te maken hebben met een daling van de bierverkoop van meer dan 90 procent.

Nederlandse Brouwers verwacht dat de teruglopende bierverkoop blijft aanhouden, zolang de maatregelen rondom het nieuwe coronavirus niet versoepeld kunnen worden. De brancheorganisatie geeft daarom aan graag mee te denken over manieren om cafés en restaurants op een verantwoorde manier weer de deuren te laten openen.

Directeur Lucie Wigboldus van Nederlandse Brouwers laat weten dat veel brouwerijen momenteel gebruik maken van de noodmaatregelen van het kabinet. Wigboldus stelt daarnaast trots te zijn op de opstelling van de bierbranche richting de horeca. Veel brouwers halen het tankbier dat niet meer verkocht kan worden bijvoorbeeld gratis op bij kroegen en vervangen dit bier als de horeca weer open mag. Het gaat hier naar schatting om 70.000 tot 80.000 hectoliter.

Nederlandse Brouwers is ook partner van het initiatief HelpdeHoreca.nl. De brouwers roepen de consument op om een waardebon van hun favoriete café of restaurant te kopen. Intussen is hier al meer dan 1 miljoen euro mee opgehaald.