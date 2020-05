Biertekort dreigt in Mexico door coronacrisis

Er dreigt een tekort aan bier in Mexico omdat de regering de productie grotendeels heeft stilgelegd. De autoriteiten hebben daartoe besloten omdat ze bierproductie als ‘niet essentieel’ hebben gestempeld. Dat schrijft The Washington Post. Inmiddels is er een levendige zwarte handel ontstaan in het gerstenat.

Begin april zijn in de meeste fabrieken de laatste flessen bier van de lopende band gerold. „Veel mensen zijn wanhopig op zoek naar bier”, zegt Raúl Funes, het hoofd van een ambachtelijke brouwersvereniging in Tijuana, net ten zuiden van de Amerikaanse stad San Diego. „Het lijkt op toiletpapier.”

De grootste supermarktketen van het land, Oxxo, kondigde eind april aan nog maar voor tien dagen bier te hebben. Dat leidde tot massaal hamstergedrag. Onlangs was er een bericht dat een vrachtwagen bier leverde aan een Oxxo in de stad Hermosillo. Er ontstond een gigantische wachtrij van vele honderden mensen die met gezichtsmaskers en op gepaste afstand van elkaar de pils probeerden te bemachtigen.

De wijnindustrie draait echter nog volop. Maar Mexicanen drinken gemiddeld per jaar iets minder dan een liter wijn, terwijl ze bijna 70 liter bier innemen.