Bierreus AB Inbev snijdt in winstuitkering

Bierconcern Anheuscher-Busch Inbev halveert zijn winstuitkering. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend bij de publicatie van zijn handelsbericht over het derde kwartaal. AB Inbev wil meer geld overhouden om zijn schulden af te bouwen en om verder te investeren in zijn merken.

Het interim-dividend gaat naar 0,80 euro per aandeel. Daarnaast stelt het bedrijf een slotdividend voor van 1 euro per aandeel voor het boekjaar 2018. Dat brengt het totale dividend op 1,80 euro per aandeel, de helft van vorig jaar.

’s Werelds grootste bierbrouwer heeft zo’n 109 miljard dollar aan schulden, waarvan een groot deel werd aangegaan voor de overname van concurrent SABMiller een aantal jaren geleden.

AB Inbev verkocht het afgelopen kwartaal op autonome basis, dus zonder effect van overnames, iets meer bier dan in dezelfde periode vorig jaar. Per verkochte liter bier streek het concern meer geld op, waardoor de autonome omzet 4,5 procent steeg tot 13,3 miljard dollar. De nettowinst van AB Inbev daalde daarentegen tot 1,6 miljard dollar. Dat kwam mede door verliezen die verband houden met de afdekking van op aandelen gebaseerde betalingsprogramma’s.