Bierbrouwers zien orders en vertrouwen in markt verdwijnen

Bierbrouwers vrezen voor hun inkomsten door de nieuwe, gedeeltelijke lockdown. Orders worden geannuleerd en het vertrouwen verdwijnt uit de markt, merken ze.

De Haagse kleine bierbrouwer Kompaan was „net weer op stoom”, vertelt medeoprichter Jasper Langbroek. Nu verwacht hij een nieuwe klap. Vorige week werd al een streep gezet door orders voor 10.000 liter aan bier vanwege de coronamaatregelen eind september. „De rem zit erop, het vertrouwen is uit de markt.”

Het bedrijf heeft nu ongeveer 40 procent van het gebrouwen bier in fusten staan dat niet aan de horeca verkocht kan worden. „We zijn voor 80 procent van hen afhankelijk. De enige mogelijkheid is verkoop direct aan consumenten via de webshop of via slijterijen.”

De brouwerij heropent de in maart opgezette mobiele drive-through waar klanten met de auto bier kunnen kopen. Kompaan wilde 3000 liter bier gratis aan de horeca weggeven, als steuntje in de rug. Dat plan wordt nu opgeschort. „Daar hebben ze nu niks aan.”

De komende periode zal de brouwer zelf ook „het hoofd boven water moeten houden”. Het bedrijf moest al 20 procent aan een nieuwe aandeelhouder verkopen om te overleven. Langbroek denkt dat deze gedeeltelijke lockdown net zo lang zal duren als de eerste en „houdt zijn hart vast” voor de kleine cafés. „In maart werd het mooi weer, maar nu is het herfst en wordt het winter. Dat is niet de periode waarop het weer nog een positieve factor is. Het grootste probleem is het gebrek aan perspectief.”

De grotere brouwerij Swinkels Family Brewers, bekend van onder meer Bavaria, laat weten in het begin van de corona-uitbraak in maart een „enorme omzetdaling” te hebben gehad, „nu komt een extra dikke tik eroverheen”, aldus woordvoerder Rinske van den Bos. De bestellingen zijn stilgevallen. De brouwer haalt net als toen bier dat niet meer verkocht kan worden op bij klanten en vult de voorraad kosteloos opnieuw zodra de horeca weer open mag.

Swinkels verwerkt het teruggehaalde bier bijvoorbeeld tot veevoer. „In die zin wordt het wel nuttig besteed.” De enige afnemers zijn de hotels, die zal Swinkels nog blijven voorzien. Over een eventuele teruggang in werkgelegenheid als gevolg van de nieuwe, gedeeltelijke lockdown kan Van den Bos nog niks zeggen.