Bierbrouwerij AB InBev vervangt oud bier om horeca te steunen

Bierbrouwerij AB InBev gaat aangebroken tankbier ophalen bij horeca en het gratis vervangen door vers bier. De brouwer kondigt deze steunactie aan nadat het kabinet dinsdagavond een sluiting van de horeca tot medio december aankondigde.

De brouwer, bekend van merken als Jupiler, Hertog Jan, Dommelsch, Leffe en Corona, gaat het aangebroken bier retour halen bij de eigen horecaklanten. „Het is een kostbare en complexe logistieke operatie, maar alleen samen kunnen we door deze crisis komen”, zegt horecadirecteur van AB InBev Mark Hanssen over de actie. „We gaan komende tijd ook door met waar mogelijk maatwerk leveren voor onze horecarelaties, passend bij de situatie van de onderneming.”

De brouwer steunt daarnaast de recente oproep van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aan de overheid voor extra financiële steun, perspectief en een routekaart voor heropening van de horeca. „Natuurlijk begrijpen we dat er voor het kabinet geen gemakkelijke keuzes zijn tijdens deze pandemie. En het is goed dat er steunpakketten vanuit de overheid zijn voor getroffen ondernemers. Maar de horeca krijgt enorme klappen, er moet echt meer gebeuren om de horeca te helpen deze nieuwe sluiting te overleven”, aldus Hanssen.

AB InBev hield in maart dezelfde actie. Diverse brouwers, waaronder Heineken, Grolsch en Bavaria-eigenaar Swinkels, kondigden tijdens de eerdere lockdown ook al maatregelen aan om horeca-ondernemers te hulp te schieten in de moeilijke tijd. Naast het kosteloos retour nemen van fust- en tankbier van kroegen, gaat het bijvoorbeeld om uitstel van huurverplichtingen en het opschorten van betalingstermijnen.