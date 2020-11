‘Biden ziet de voordelen van vrijhandel meer dan Trump’

Joe Biden heeft meer op met internationale samenwerking en vrijhandel dan Donald Trump. Om die reden is het goed dat de Democraat zaterdag als winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen uit de bus is gekomen. Dat zegt branchevereniging voor de technologische industrie FME in een reactie op de uitslag.

FME verwacht met Biden in het Witte Huis geen enorme koersverandering, zeker niet wanneer de nieuwe president geen meerderheid in de Senaat heeft die hem in staat stelt zijn eigen beleid te voeren. Maar volgens de FME is het duidelijk dat de Democraat meer dan Trump inzet op multilaterale samenwerking en handel.

In de vier jaar onder president Trump zijn volgens de vereniging internationale handel en samenwerking steeds meer onder druk komen te staan. Amerikaanse importheffingen op onder andere staal hebben de Nederlandse industrie daarbij hard geraakt. „Het ‘America First’-adagium van president Trump stelde dat Amerika zichzelf economisch moet beschermen ten koste van andere landen. Dit terwijl Joe Biden zich beter lijkt te realiseren dat uiteindelijk iedereen profiteert van vrijhandel”, aldus de FME.

Verder stelt de FME dat de veranderende geopolitieke verhoudingen van de afgelopen twintig jaar groter zijn dan één presidentsverkiezing in één land. Daarbij moet gewaakt worden voor naïviteit. „Als Nederland en als Europa zullen we zelf er alles aan moeten doen om te zorgen dat wij de meest innovatieve en concurrerende economie ter wereld hebben”, zo klinkt het.