Biden bespreekt Amerikaanse economie met top bedrijfsleven

Joe Biden ontmoet maandag vakbondsleiders en topmensen uit het bedrijfsleven tijdens een videoconferentie over de Amerikaanse economie. Dat heeft een assistent van de aankomende president van de Verenigde Staten gezegd.

Biden wil onder meer bespreken hoe bedrijven en hun werknemers veilig kunnen werken tijdens de coronapandemie. Hij wil ook in discussie over maatregelen om de Amerikaanse economie weer op de rails te krijgen. Onder anderen topvrouw Mary Barra van autoconcern General Motors (GM) en de leider van softwarebedrijf Microsoft, Satya Nadella, zijn uitgenodigd voor het gesprek. Ook aankomend vicepresident Kamala Harris neemt deel.

De verwachting is dat Biden en Harris na de vergadering een verklaring geven. Het economische plan van Biden is gebaseerd op de plannen die tijdens de verkiezingscampagne werden gepresenteerd. Dat plan omvatte 2000 miljard dollar aan investeringen in schone energie en infrastructuur. Zo wil Biden miljoenen banen creëren door onder meer windturbines, duurzame huizen en elektrische voertuigen te bouwen. Een groot deel van de uitgaven moet worden gefinancierd door hogere belastingen voor bedrijven en de rijken.