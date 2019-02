Biddag in tijden van hoogspanning

Urk houdt woensdag de jaarlijkse biddag, terwijl de pulskorvissers in spanning wachten op de besluitvorming in de Europese Unie.

Het is lang niet de eerste keer dat de Urker bevolking zich in turbulente tijden onder het Woord zet. Ds. H. Polinder, een van de christelijke gereformeerde predikanten op het voormalige eiland, herinnert zich zo’n biddag nog goed. „Ik heb toen gepreekt over Hizkia, die de brieven voor Gods aangezicht uitspreidde. Dat is ook nu de boodschap: we mogen moeilijkheden voor Gods aangezicht brengen.”

In zijn gemeente bemerkt ds. Polinder de spanningen die de situatie teweegbrengt. „Behoorlijk wat gezinnen verkeren in grote onzekerheid over de toekomst van hun broodwinning. De beslissingen van Brussel hebben impact. De vissers zijn een groot deel van de week van huis. Als ze dan een paar dagen thuis zijn, blijven de problemen niet op het schip achter. Het geeft druk. Ik hoop dat morgen in het gebed en in de preek te benoemen. De laatste jaren is het met de visserij een stuk beter gegaan dan eerder, maar nu staat er veel op het spel.

In dat alles moeten we vooral omhoog zien en het van de Heere verwachten. Hij regeert. Wat bij ons onmogelijk lijkt, is bij Hem mogelijk. De Heere kan echter ook met de visserijgemeenschap door de diepte heengaan. Het belangrijkst is of we persoonlijk in afhankelijkheid van de Heere leven en het aan Hem overlaten hoe Hij ons leven leidt. Dan gaan we Hem niet de weg voorschrijven.”

Vissers in Den Haag voor behoud pulsvisserij

Ook de gereformeerde predikant ds. G. van Zanden betrekt de actualiteit in de prediking. „Ik heb visserlui gesproken die zeiden: Als dit verbod doorgaat, is het eind verhaal voor mijn bedrijf. Het komt er dus echt op aan. Bijna iedereen op Urk is wel op de ene of andere wijze met de visserijsector verbonden, dus de impact is groot. Ik laat me nog bijpraten over de laatste stand van zaken. En dan maar biddend de woensdag in.”

Ds. Van Zanden hoopt de problemen te gedenken in het gebed. Tijdens de preek klinkt vanuit Spreuken 30 het gebed van Agur: „Maak me niet te rijk, zodat ik U niet meer nodig heb, en niet te arm, zodat ik kan leven. Dat is de boodschap. Dat we niet alles hebben wat we willen, maar wel ons dagelijks brood. Mijn hart zegt in de huidige omstandigheden: Strijden! Maar misschien moeten we klein zijn en vertrouwen dat we elke dag ons brood krijgen.”

Politici

Diverse Haagse politici wonen morgen een biddagdienst in Urk bij. Onder hen in elk geval minister Schouten (LNV) en SGP-Tweede Kamerlid Bisschop. Schouten zal waarschijnlijk een dienst bezoeken in één van de christelijke gereformeerde kerken in het dorp. Bisschop woont waarschijnlijk de ochtenddienst in hersteld hervormde Moriakerk bij. Mogelijk gaan er morgen ook CDA-Kamerleden naar Urk.

Minister Schouten naar biddagdienst in Ichthuskerk Urk