BHP Billiton aangeklaagd voor miljarden

Mijnbouwer BHP Billiton wordt in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd voor 5 miljard dollar. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Het bedrijf wordt verweten voor een doorbraak van een dam rond een afvalwaterreservoir bij een Braziliaanse mijn in 2015 waarschuwingssignalen te hebben genegeerd. Die doorbraak leidde tot de grootste milieuramp ooit in Brazilië.

De zaak werd aangespannen namens 235.000 mensen en bedrijven. BHP Billiton zegt in een reactie zich te willen verdedigen tegen de schadeclaim.

Bij de doorbraak kwam 55 miljard liter afvalwater vrij, wat zorgde voor een modderstroom waarbij tenminste zeventien mensen omkwamen. De doorbraak had plaats bij een ijzermijn die eigendom is van BHP Billiton en Vale. Bij een mijn van dat laatste bedrijf was drie maanden geleden een dijkdoorbraak waarbij meer dan driehonderd mensen het leven lieten.