Beyond Meat populair bij beleggers

Beyond Meat rekent op veel interesse van beleggers bij zijn aanstaande beursgang. De Amerikaanse producent van vleesvervangers maakt naar verwachting woensdag zijn beursdebuut in New York.

Het bedrijf verwacht volgens bij beurstoezichthouder SEC ingediende stukken 9,63 miljoen aandelen uit te geven, meer dan de 8,75 miljoen waarover eerder werd gesproken. Ook de prijs per aandeel is met 23 tot 25 dollar hoger dan verwacht, en daarmee een indicatie van de verwachte belangstelling door investeerders. De waarde van Beyond Meat gaat daarmee richting de 1,5 miljard dollar.

Beyond Meat is een gevestigde naam in Noord-Amerika, waar het vooral bekend is met zijn naar eigen zeggen nauwelijks van echt te onderscheiden vleesloze Beyond Burger. Het bedrijf heeft ook andere producten, zoals we die in Nederland kennen van de Vegetarische Slager en Vivera.

Microsoft-oprichter Bill Gates is een belangrijke investeerder in Beyond Meat. Vleesgigant Tyson Foods had ook een belang in het bedrijf, maar deed dat onlangs van de hand omdat het zelf met vleesvervangers komt.