Beyond Meat gaat burgers in Nederland maken

De Amerikaanse fabrikant van plantaardige vleesvervangers Beyond Meat gaat een fabriek in Nederland bouwen. Dat doet het bedrijf in samenwerking met Zandbergen World’s Finest Meat, dat nu al distributeur is van het Amerikaanse merk.

Begin volgend jaar moeten de eerste vegetarische hamburgers van de band rollen in Zoeterwoude. De fabriek levert nieuwe banen op, maar hoeveel dat er zijn kunnen de twee bedrijven nog niet zeggen.

Beyond Meat wil met de productie in Europa de CO2-voetafdruk van het bedrijf verkleinen, doordat transport vanuit de VS niet meer nodig is. Ook kan de onderneming zijn producten sneller leveren in Europa.

De burgers van Beyond Meat moeten qua smaak en textuur lijken op vlees hoewel ze van plantaardige producten zijn gemaakt. Ze zijn in Nederland verkrijgbaar bij Albert Heijn. Zandbergen levert de burgers ook aan AH-zuster Delhaize in België en de Britse supermarktketen Tesco. Ook in de horeca zijn de vegaburgers te krijgen.