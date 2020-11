Bewindvoerders voormalige Belgische Blokker: gedoemd tot bankroet

De voorlopige bewindvoerders van Mega World, zoals Blokker in België tegenwoordig heet, vragen de rechter om de winkelketen failliet te verklaren. Er zit voor de ongeveer 120 winkels niets anders op, denken ze.

De bewindvoerders waren begin deze maand aangesteld om te onderzoeken of er bijvoorbeeld nog een doorstart inzat voor een deel van Mega World. Maar dan moeten wel genoeg van de circa 650 werknemers in dienst kunnen blijven, en dat lukt volgens hen niet. Wel zijn er mogelijk kopers voor een paar winkels op gewilde locaties.

De rechtbank kan het faillissement nog niet uitspreken omdat een andere rechter nog moet oordelen over een reorganisatieplan van Mega World. Dat werd eerder al afgewezen, maar het bedrijf ging in beroep.

De Blokker-winkels in België en Luxemburg werden eerder dit jaar overgenomen door de Nederlandse zakenman Dirk Bron. Naar hem loopt een gerechtelijk onderzoek.

De zakenman is niet onomstreden en staat in Nederland al terecht voor fraude. Zijn naam zou genoemd worden in kwesties rond de handel in tienduizenden Björn Borg-boxershorts uit Turkije en een ontvreemde vrachtwagenlading met Spaanse slippers. Zelf heeft Bron die beschuldigingen eerder tegengesproken.