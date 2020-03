Bevoorradingstijden voor supermarkten worden verruimd

Supermarkten krijgen meer mogelijkheden om hun winkels te bevoorraden. Veel gemeenten verruimen de zogeheten venstertijden, de uren op een dag waarop vrachtwagens de stad in mogen om te laden en lossen, meldt brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Supermarkten hadden daar om gevraagd omdat ze moeite hadden om genoeg goederen naar hun winkels te brengen om de schappen gevuld te houden.

Veel gemeenten laten vrachtwagens alleen tussen 07.00 en 11.00 uur in de ochtend toe. Het CBL had de problemen aangekaart en kreeg van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de toezegging dat er een tijdelijke verruiming komt. Wel moeten de afzonderlijke gemeentes mogelijk nog groen licht geven. Ook kan het zijn dat niet iedere gemeenten de venstertijden helemaal vrijgeeft. „Maar het is natuurlijk wel wenselijk als daar één lijn in wordt getrokken”, laat een woordvoerster van het CBL weten.

Al eerder had minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laten weten dat het kabinet de rijtijden voor vrachtwagenchauffeurs verruimt. Ze mogen nu elf uur in plaats van negen uur per dag rijden.