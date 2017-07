Beveiligingsbranche groeit explosief in China

Er is een groeiende vraag naar goed opgeleide beveiligers in China, mede door de vele buitenlandse projecten die Peking onder handen neemt. Chinese ondernemingen die beveiligers opleiden en/of verhuren kunnen de vraag niet aan en zijn op zoek naar ervaren westerse partners om sneller te kunnen groeien. Dit meldde zondag The South China Morning Post (SCMP).

Particuliere beveiliging is relatief nieuw in China. Pas in 2010 stond de staat toe dat beveiligingstaken ook door particulieren kunnen worden gedaan. Veel ex-militairen en voormalige politiemensen hebben zich op de particuliere beveiliging gestort. In 2011 bijvoorbeeld zag DeWe Security het licht, opgericht door ex-ambtenaren van het Ministerie van Openbare Veiligheid. De groep startte met zestig beveiligers en heeft er inmiddels 4000 in dienst. Driekwart werkt in het buitenland, aldus de baas in Peking, Hao Gang.

Voor een opleiding kunnen aspirant-beveiligers onder meer terecht bij Zhongzhou Bodyguard. Die heeft een trainingskamp in het zuiden van het land. Een van de voornaamste trainers daar is Wang Yuhao, die twaalf jaar lang militair was en ook lijfwacht van (toenmalig) premier Wen Jiabao is geweest. Wang zet zelden zijn donkere zonnebril af, wat blijkens de foto’s van de SCMP niet ongewoon is in de branche. Ook Wang kwam in 2011 in de particuliere sector terecht.

De vraag naar beveiligers groeit in het bedrijfsleven, maar ook bij de Chinese overheid. China stuurt om diplomatieke redenen in beginsel liever geen militairen naar het buitenland, waar het wel enorme infrastructuurprojecten uitvoert. Hier kunnen particuliere beveiligers ook aan het werk.

Maar de relatief onervaren branche in China stuit vooral bij de vele buitenlandse opdrachten op nare verrassingen. Veel Chinese projecten zijn in gevaarlijke gebieden. Trainer Wang was in 2014 op een missie in Afrika, toen zijn Chinese beveiligingsploeg plotseling door Afrikaanse ’collega’s’ werd aangevallen. Een van de westerse bedrijven die de Chinese beveiligers helpt is het Britse Control Risks. De baas daar, Michael Humphreys, zei tegen de SCMP dat Chinezen nog te vaak de risico’s in het buitenland onderschatten.