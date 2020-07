Beveiligingsbedrijf G4S gaat reorganiseren in Verenigd Koninkrijk

Beveiligingsbedrijf G4S gaat reorganiseren bij zijn Britse geldafhandelingsactiviteiten om overeind te blijven in de coronacrisis. Door alle lockdownmaatregelen betalen Britten opeens veel meer digitaal en is er voor G4S minder contant geld om beveiligd te transporteren.

De onderneming zelf zegt nog bezig te zijn aan de precieze reorganisatieplannen. Volgens vakbond GMB, die in gesprek is met G4S, staan er ongeveer 1150 banen op de tocht. Het concern telt in totaal ongeveer 25.000 medewerkers in het Verenigd Koninkrijk.

Eerder dit jaar verkocht G4S nog zijn geldafhandelingsactiviteiten in zeventien landen, waaronder Nederland. Daarvoor betaalde het Amerikaanse The Brink’s Company een bedrag van omgerekend 790 miljoen euro. De overname gebeurt in fasen en moet eind dit jaar zijn afgerond.