Beveiligers blij met uitzonderingspositie op 1,5 meterregel

Particuliere beveiligers zijn blij dat ze zijn vrijgesteld van de 1,5 meterregel, als dit nodig is om hun werk te kunnen doen. Daarmee is het beroep in de huidige coronacrisistijd wat dat betreft gelijkgesteld aan bijvoorbeeld zorgmedewerkers en politiemensen.

Belangenbehartiger De Nederlandse Veiligheidsbranche drong op de uitzonderingspositie aan bij het kabinet en zag zich gesteund door verschillende fracties in de Tweede Kamer. Volgens Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, wordt met de uitzonderingspositie de „belangrijke publieke functie” van beveiligers erkend.