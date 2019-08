Beveiliger G4S splitst geldtransport af

Het Britse beveiligingsbedrijf G4S stopt met het transport en de verwerking van contant geld. Die divisie, die ook in Nederland actief is, wordt volgend jaar afgesplitst en voortgezet in een apart bedrijf. Dat maakte G4S bekend bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers.

De beslissing volgt op een strategisch onderzoek dat G4S in december vorig jaar begon. Daaruit kwam naar voren dat een afsplitsing van geldtransport en aanverwante diensten aandeelhouders meer waarde zou opleveren, stelt topman Ashley Almanza.

Andere partijen azen al op een overname van de af te splitsen activiteiten. G4S voert gesprekken met potentiële kopers, maar weet nog niet of het ook tot een deal komt.

G4S had eind vorig jaar in Nederland een wagenpark van ruim tweehonderd voertuigen voor transport van geld en waardezaken. Er werken ruim 6500 mensen voor het concern in Nederland, dat ook hier beveiligingsdiensten en trainingen op het gebied van veiligheid aanbiedt.