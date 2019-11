Beurzen zien handelshoop vervliegen

De Europese beurzen stonden woensdag in het rood. De hoop op een spoedig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China nam af na uitspraken van president Donald Trump. Trump gaf geen nieuwe details over de voorlopige handelsdeal en dreigde met hogere tarieven als Peking niet akkoord gaat. Op het Damrak kwam ABN AMRO met tegenvallende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 596,27 punten. De hoofdindex bereikte een dag eerder nog voor het eerst sinds 24 mei 2001 de 600 puntengrens. De MidKap leverde 1,4 procent in tot 892,43 punten. Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,8 procent. In Madrid, waar de twee grootste linkse partijen dicht bij een regeringsakkoord zijn, zakte de beurs 1,4 procent.

ABN AMRO (min 6 procent) was de grote verliezer bij de hoofdfondsen. De bank zag de kwartaalwinst sterker dalen dan verwacht. ABN AMRO beloofde geen negatieve spaarrente in rekening te brengen voor tegoeden tot 100.000 euro. De bank denkt verder dat er meer actie nodig is om aan alle regelgeving rond witwassen te voldoen. Sterkste stijger was maaltijdbestelsite Takeaway met een winst van 0,7 procent.

In de MidKap sloot bouwer BAM de rij met een verlies van 3,6 procent. Beursintermediair Flow Traders ging aan kop met een plus van 2,4 procent. Bij de kleinere bedrijven zag Kiadis Pharma ruim 33 procent aan beurswaarde verdampen. Het biotechnologiebedrijf staakt de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel en kreeg daarop meerdere adviesverlagingen aan de broek.

Prosus zakte 4 procent op de lokale markt na tegenvallende resultaten van de Chinese techreus Tencent. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder bezit een derde van de Chinese WeChat-eigenaar.

In Londen beleefde Tullow Oil (min 21,5 procent) zijn slechtste beursdag in vijftien jaar. Het Britse olieconcern verlaagde zijn productieverwachtingen voor dit jaar. De Britse luchtvaartmaatschappij Wizz Air verloor 2,3 procent na publicatie van de halfjaarcijfers.

De euro bleef onveranderd op 1,1015 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 56,30 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1,3 procent tot 61,27 dollar.