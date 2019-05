Beurzen zakken licht in het rood

De Europese beurzen zakten dinsdag overwegend in het rood, na een positieve start van de handel. De ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China bleven centraal staan op de financiële markten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 548,17 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 752,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,4 procent. In Londen keerden beleggers terug na een lang weekeinde en stond de FTSE een fractie hoger.

Verzekeraar Aegon stond onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 1,1 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM was de sterkste stijger met een winst van 0,6 procent.

Betaalbedrijf Adyen steeg 0,2 procent, na overnamenieuws in de sector. Volgens persbureau Bloomberg neemt de Amerikaanse betalingsdienstverlener Global Payments zijn branchegenoot Total System Services over. Eerder bleek al dat de twee in gesprek waren over een mogelijk samengaan. De deal heeft naar verluidt een waarde van 21,5 miljard dollar.

Renault won in Parijs 0,3 procent, na een koerssprong van ruim 12 procent een dag eerder. De Franse autobouwer neemt naar verwachting volgende week een beslissing over het fusievoorstel van zijn Italiaanse-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler. Fiat Chrysler, dat een dag eerder bijna 9 procent won, verloor 1,2 procent in Milaan.

Vivendi dikte 1,7 procent aan. Het Franse media- en telecombedrijf heeft een overeenkomst gesloten over de aankoop van betaal-tv uitbater M7 Group, dat onder meer eigenaar is van het de Nederlandse aanbieder van satelliettelevisie Canal Digital. De Fransen betalen iets meer dan 1 miljard euro voor M7 aan investeerder Astorg.

In Stockholm kelderde SAS 7 procent na een handelsupdate. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij voelt de recente stakingen door het personeel duidelijk in haar portemonnee en verlaagde de verwachtingen voor het hele jaar.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1195 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 59,13 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 70,35 dollar per vat.