Beurzen wereldwijd fors onderuit door angst voor inflatie

De angst voor inflatie onder beleggers heeft gezorgd voor flinke malaise op de wereldwijde aandelenbeurzen. De Dow-Jones op Wall Street verloor maandag 1175 punten, oftewel 4,6 procent. Dat is procentueel gezien het grootste dagverlies sinds 2008.

De Nederlandse AEX opende dinsdagmorgen eveneens diep in het rood met een verlies van 3,5 procent. Maandag raakte de index met 1,5 procent al alle koerswinst van dit jaar kwijt. Ook andere Europese beurzen doken in het rood.

Ondanks de malaise maken deskundigen zich nog niet al te veel zorgen. Er is geen sprake van een zogeheten zeepbel op de beurs, aldus Valentijn van Nieuwenhuijzen van NN Investment Partner tegenover RTL Z.

Hij wijst erop dat het goed gaat met de economie en de bedrijfswinsten: bijna 80 procent van de winsten van beursgenoteerde bedrijven in de VS is hoger dan verwacht. „De situatie is zeker niet te vergelijken met die van eind jaren negentig.”

Correctie

Vorige week verwachtten deskundigen al een correctie op de beurs. Dat heeft te maken met de stijgende marktrente in de Verenigde Staten, Europa en andere delen van de wereld. Vooral het mogelijk verhogen van de rente door de Amerikaanse centrale bank (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) zorgt voor onrust onder beleggers.

En dan kan hard gaan, zo bleek maandag. Op Wall Street was er binnen de handelsdag korte tijd sprake van een recordverlies van bijna 6 procent. De daling van zo’n 1500 punten was nog niet eerder voorgekomen.

Het negatieve sentiment werd versterkt door computergestuurde verkoopprogramma’s, die aandelen verkopen zodra die tot een bepaalde koers gedaald zijn. Dat gebeurt zonder dat hier een menselijke ingreep voor nodig is.

In navolging van Wall Street sloten aandelenbeurzen in Azië dinsdag met forse verliezen. De toonaangevende Nikkei in Tokio kelderde met 4,7 procent tot 21.610,24 punten. Dat is het laagste niveau sinds oktober vorig jaar.

Bitcoin

De angst onder beleggers lijkt ook over te slaan op cryptomunten. Dinsdagmorgen stond de koers van de bitcoin op 6200 dollar, terwijl dat enkele weken geleden nog 20.000 dollar was.