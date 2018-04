Beurzen weer in greep handelsperikelen

De Europese beurzen deden vrijdag een stapje terug na het stevige herstel een dag eerder. Beleggers verwerkten onder meer de oplaaiende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Ook werd vooruitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 538,04 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 777,96 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden 0,5 procent in. De Londense FTSE daalde 0,1 procent.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde voor nog eens 100 miljard dollar aan importheffingen op te leggen op Chinese producten. Daarmee reageert hij op de in zijn ogen „oneerlijke vergelding” van China op eerdere Amerikaanse heffingen. Zuid-Korea overweegt op zijn beurt ook importheffingen op te leggen op Amerikaanse goederen als tegenreactie op de tarieven die de VS hebben ingevoerd. Ook Rusland overweegt een reactie op de Amerikaanse staal- en aluminiumheffingen.

Grootste daler in de AEX was chipmachinemaker ASML met een verlies van 1,9 procent. Koploper was kabel- en telecomconcern Altice met een winst van 2 procent. In de MidKap stond metalengroep AMG onderaan met een min van meer dan 3 procent. Beursintermediair Flow Traders voerde de stijgers aan met een plus van ruim 1 procent.

Air France-KLM steeg 0,6 procent. Air France zegt maximaal 4,5 procent loonsverhoging te bieden aan het personeel zonder in te teren op zijn concurrentiepositie. De bonden zetten echter in op een loonsverhoging van 6 procent.

DPA zakte op de lokale markt meer dan 2 procent. De detacheerder boekte in 2017 een hogere omzet en brutowinst. Het bedrijfsresultaat viel echter wat lager uit dan een jaar eerder. DPA had zijn jaarcijfers uitgesteld vanwege veranderingen in de organisatiestructuur.

In Zürich daalde Roche 0,6 procent. De Zwitserse farmaceut liet weten de overname van Flatiron Health te hebben afgerond. Roche betaalt circa 1,5 miljard euro voor de start-up die is gespecialiseerd in op kanker gerichte registratietechnologie. Mijnbouwer Rio Tinto verloor in Londen ruim 1 procent na een adviesverlaging door Exane BNP Paribas.

De euro was 1,2243 dollar waard, tegen 1,2224 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 63,29 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 68,10 dollar per vat.