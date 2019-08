Beurzen wachten op Fed-baas Powell

De Europese beurzen stonden vrijdag in het groen. Beleggers hielden de blik vooral gericht op de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, waar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve een toespraak zal houden. Op het Damrak vielen de resultaten van verzekeraar ASR in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 549,54 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 802,24 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 0,7 procent vooruit.

ASR (plus 1,9 procent) was koploper bij de hoofdfondsen. De verzekeraar wist zijn winstgevendheid in de eerste jaarhelft flink te verbeteren. De schadetak deed goede zaken doordat er aanmerkelijk minder stormschade hoefde te worden vergoed dan een jaar eerder. ASR maakte verder de overname van Veherex bekend, de inkomensverzekeraar van onder meer NS-personeel en het Spoorwegpensioenfonds. Concurrent Aegon (min 2,4 procent) noteerde ex dividend.

Adyen daalde 0,1 procent. De oprichters en bestuursleden Pieter van der Does en Arnout Schuijff hebben ongeveer 15 procent van hun belang in de betalingsverwerker verkocht voor 622 euro per aandeel. De topman en technisch eindverantwoordelijke zeggen dat de verkoop niets te maken heeft met hun kijk op het bedrijf.

Entertainment One (eOne) werd een derde meer waard in Londen. Speelgoedbedrijf Hasbro neemt het Canadese bedrijf dat achter tekenfilmseries als Peppa Pig en PJ Masks zit, over voor ongeveer 4 miljard dollar.

In Frankfurt dikte Klöckner 13 procent aan. Volgens de Duitse krant Handelsblatt heeft staalconcern ThyssenKrupp (plus 1,3 procent) zijn oog heeft laten vallen op de Duitse metalendistributeur na het stuklopen van de staalfusie met de Europese staalactiviteiten van Tata Steel. Commerzbank won 1,1 procent. De Duitse bank is volgens persbureau Bloomberg van plan de komende jaren nog eens 2000 banen extra te schrappen om de kosten verder te drukken.

De euro was 1,1065 dollar waard tegen 1,1086 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 55,14 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 59,63 dollar per vat.