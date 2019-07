Beurzen wachten op Fed-baas Powell

De Europese aandelenbeurzen bleven woensdag dicht bij huis. Beleggers namen weinig risico en hielden de ogen gericht op de voorzitter van de Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, die later op de dag een verklaring zal afleggen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De markten hopen dat Powell meer duidelijkheid zal geven over een eventuele rentestap later deze maand.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 566,03 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 792,83 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden 0,1 procent en Frankfurt verloor 0,3 procent.

Aan het handelsfront hebben de Verenigde Staten en China op hoog niveau het overleg over het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten hervat. Volgens economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow verliepen de gesprekken constructief. Wel waarschuwde hij dat er geen wonderen te verwachten zijn rond een handelsdeal.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 1,7 procent. ING voerde de stijgers aan met een winst van 2,1 procent.

Heineken zakte 1,2 procent. Een Britse toezichthouder verdenkt de bierbrouwer ervan regels voor contracten met pubs te hebben geschonden. Uitzender Randstad daalde 0,9 procent. De Britse branchegenoot PageGroup kwam met een winstwaarschuwing vanwege moeilijke marktomstandigheden. Dat aandeel zakte 14,7 procent in Londen. De Britse concurrent Hays verloor 5,9 procent.

In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van 4,8 procent. Speciaalchemieconcern Corbion sloot de rij met een min van 0,8 procent.

In Frankfurt daalde Bayer 1 procent. De Duitse chemiereus praat volgens persbureau Reuters met het Amerikaanse Elanco Animal Health over een samensmelting van de dierengezondheidsactiviteiten. De diergezondheidstak van Bayer zou tot 8 miljard euro kunnen opleveren.

De euro was 1,1223 dollar waard, tegen 1,1209 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder op 59,11 dollar. De prijs van Brentolie klom 2 procent tot 65,44 dollar per vat.