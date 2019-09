Beurzen wachten op brexitstemming

De meeste Europese beurzen deden dinsdag een stapje terug. Beleggers hielden vooral de politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk rond de brexit in de gaten. Daarnaast zorgde de voortslepende handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China voor terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 558,02 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 804,77 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.

De Londense FTSE daalde 0,1 procent en het Britse pond ging verder omlaag. Premier Boris Johnson wil snel verkiezingen uitschrijven als het Britse parlement dinsdag voor een motie die een no-dealbrexit moet voorkomen stemt. De motie is ingediend door de Labour Partij samen met meerdere Conservatieven.

Maaltijdbestelsite Takeaway (min 2,7 procent) sloot de rij in de AEX. Volgens zakenkrant de Financial Times verzet de Amerikaanse investeerder Eminence Capital zich tegen de fusie van Just Eat met zijn branchegenoot Takeaway. Ook analisten van Liberum vinden het bod van Takeaway te laag en verwachten dat andere geïnteresseerde partijen in Just Eat snel zullen opduiken. Levensmiddelenconcern Unilever voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,4 procent.

In de MidKap stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM onderaan met een min van 2,4 procent. Kunstmestproducent OCI ging aan kop met een winst van 0,9 procent. Op de lokale markt steeg VEON 4,8 procent. Het telecomconcern heeft meer vertrouwen in de financiële prestaties dit jaar en verhoogde de verwachtingen voor het bedrijfsresultaat.

Iliad zakte 3,8 procent in Parijs. Het Franse telecombedrijf boekte minder winst in de eerste jaarhelft en zag het abonneebestand krimpen. In Frankfurt verloor staalconcern ThyssenKrupp 3,2 procent na een adviesverlaging door Credit Suisse. Zumtobel dikte 7,7 procent aan. Het Oostenrijkse verlichtingsbedrijf heeft de winst afgelopen kwartaal aanzienlijk opgevoerd.

De euro was 1,0942 dollar waard, tegen 1,0966 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 54,25 dollar. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 58,06 dollar per vat.