Beurzen wachten op brexitplan May

De Europese aandelenbeurzen lieten maandag een wisselend beeld zien. Beleggers verwerkten de groeicijfers van de Chinese economie en hielden vooral de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. De markt moet het stellen zonder richting van Wall Street, dat gesloten blijft vanwege Martin Luther King Day.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 510,20 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 708,26 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Londen steeg 0,2 procent. Premier Theresa May zal naar verwachting met een ‘plan B’ komen, om haar gestrande brexitdeal met de Europese Unie te vervangen. Volgens haar woordvoerster geeft ze op zijn vroegst om 16.30 uur Nederlandse tijd een verklaring.

De Chinese economie groeide in het vierde kwartaal met 6,4 procent, de traagste groei sinds 2009. De groei van 6,6 procent over heel 2018 was het zwakste cijfer sinds 1990.

Telecomconcern KPN was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 0,9 procent. Verlichtingsbedrijf Signify voerde de stijgers aan met een winst van 1,8 procent. Unilever verloor 0,1 procent. Het levensmiddelenconcern zou in de race zijn voor een overname van de aanbieder van gezonde snacks Graze.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM profiteerde van een adviesverhoging door Davy en ging aan kop in de MidKap met een plus van ruim 5 procent. Eurocommercial Properties sloot de rij met een min van 3,4 procent. JPMorgan verlaagde zijn aanbeveling voor het vastgoedbedrijf.

Henkel kelderde 6,5 procent in Frankfurt na een tegenvallend handelsbericht van het Duitse concern. Het moederbedrijf van Schwarzkopf, Persil en Pritt zag de jaaromzet dalen en voorziet ook voor 2019 uitdagende marktomstandigheden. Just Eat zakte 1,4 procent in Londen. De topman van de Britse maaltijdbezorger treedt met onmiddellijke ingang af. Vliegtuigbouwer Airbus won 0,5 procent in Parijs, na een grote order van het Japanse leasebedrijf SMBC.

De euro noteerde 1,1376 dollar, tegen 1,1363 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 53,75 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 62,60 dollar per vat.