Beurzen wachten op brexitdeal

De Europese beurzen gingen maandag overwegend licht vooruit. Beleggers wachten op de verdere ontwikkelingen rond de brexit, nadat het Britse Lagerhuis zaterdag besloot nog geen goedkeuring te geven aan de deal van premier Boris Johnson en de Europese Unie. Brussel zou bereid zijn om Groot-Brittanniƫ tot februari 2020 brexit-uitstel te geven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 573,30 punten. De MidKap dikte 1,1 procent aan tot 859,49 punten. Frankfurt won 0,6 procent en Parijs steeg 0,1 procent. Londen klom 0,2 procent. De Britse regering doet later op de dag mogelijk een nieuwe poging om te stemmen over de brexitdeal.

Staalconcern ArcelorMittal was koploper in de AEX met een winst van 3,7 procent. Takeaway.com sloot de rij met een verlies van meer dan 4 procent. Beleggers waren niet tevreden over het kwartaalbericht van maaltijdbezorger Just Eat, de beoogde fusiepartner van het Nederlandse Takeaway. Just Eat zakte 6,9 procent in Londen.

In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een plus van 5,3 procent. Grootste daler was financieel dienstverlener Intertrust met een min van 0,6 procent. Ctac daalde 1,1 procent op de lokale markt. De automatiseerder moet bijna 2,4 miljoen euro betalen aan een ontevreden klant die een contract wilde ontbinden. Ctac overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.

In Frankfurt steeg Wirecard 7,6 procent. De Duitse betalingsverwerker heeft accountantsfirma KPMG opdracht gegeven om onafhankelijk onderzoek te doen naar beschuldigingen van boekhoudfraude. De Duitse softwaremaker SAP won 1 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Osram Licht verloor 0,3 procent in Frankfurt. De Oostenrijkse sensormaker AMS (plus 4,7 procent) heeft zijn bod op het Duitse verlichtingsbedrijf nieuw leven ingeblazen. Investeerders Bain en Advent zien af van een bod op Osram.

De euro was 1,1164 dollar waard, tegen 1,1155 dollar op vrijdag. Het Britse pond won terrein ten opzichte van de dollar door de hoop dat een no-dealbrexit kan worden vermeden. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent in prijs tot 53,39 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 58,85 dollar per vat.