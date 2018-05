Beurzen wachten op besluit Iran-deal

De Europese beurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Beleggers kregen een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen. Daarnaast werd gewacht op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump over de nucleaire deal met Iran, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel onveranderd op 557,89 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 789,98 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,5 procent. In Londen keerden beleggers terug na een lang weekend en klom de FTSE 0,1 procent.

Levensmiddelenconcern Unilever, dat is begonnen met zijn aandeleninkoopprogramma, ging aan kop in de AEX met een plus van ruim 2 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM (min 2,5 procent) was de grootste daler na publicatie van de definitieve kwartaalcijfers. Uitzender Randstad zakte 1 procent na teleurstellende resultaten van zijn Zwitserse concurrent Adecco (min 4,8 procent).

In de MidKap wist PostNL het stevige koersverlies van eerder op de dag terug te dringen tot een min van 0,2 procent. De kwartaalwinst van de postbezorger zakte tot 14 miljoen euro, van 41 miljoen euro een jaar eerder. In Frankfurt ging branchegenoot Deutsche Post DHL wel meer dan 6 procent onderuit na tegenvallende resultaten.

Air France-KLM leek aanvankelijk wat te herstellen na de koersval van bijna 10 procent op maandag, na het aangekondigde vertrek van topman Jean-Marc Janaillac. De door stakingen geplaagde luchtvaartcombinatie zakte 0,1 procent na een adviesverlaging door UBS.

In Londen klom Shire 4 procent. De Japanse farmaceut Takeda heeft overeenstemming bereikt om zijn Ierse branchegenoot over te nemen voor omgerekend ruim 52 miljard euro. Het is de grootste overzeese overname door een Japans bedrijf ooit.

LafargeHolcim verloor 3,1 procent in Parijs na tegenvallende resultaten van de Frans-Zwitserse cementmaker. Zalando won 3,6 procent. Beleggers waren tevreden over de omzetgroei van de Duitse onlineschoenenwinkel in het eerste kwartaal.

De euro was 1,1887 dollar waard, tegen 1,1919 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten in afwachting van mogelijke hernieuwde sancties van de VS tegen Iran een daling zien na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 69,83 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 75,40 dollar per vat.