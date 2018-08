Beurzen vinden weg omhoog

De Europese beurzen vonden dinsdag na een kwakkelend begin de weg omhoog. Beleggers keken vooral uit naar het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten weinig te verwachten van de handelsbesprekingen. China hoopt wel op een oplossing in de aanhoudende handelsvete.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 557,11 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 786,88 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent. Londen bleef achter met een verlies van 0,3 procent.

Onderhandelaars van China worden dinsdag ontvangen in Washington. Trump zei verder dat China de koers van zijn munt kunstmatig laag houdt. Ook de euro wordt volgens hem gemanipuleerd. De Amerikaanse president liet zich tevens kritisch uit over de renteverhogingen van de Federal Reserve (Fed). Kritiek door een Amerikaanse president op de Fed is hoogst ongebruikelijk.

Vopak ging opnieuw aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 2,8 procent. Het tankopslagbedrijf won een dag eerder al 4,5 procent. Grootste daler was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 0,7 procent.

In de MidKap voerde bouwer BAM de stijgers aan met een plus van 2,7 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM volgde met een winst van 2,6 procent. Beursintermediair Flow Traders stond onderaan met een min van 2 procent.

Op de lokale markt zette Probiodrug de opmars voort met een koerssprong van 8,6 procent. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf dikte een dag eerder al bijna 50 procent aan zonder duidelijke reden.

BHP Billiton zakte ruim 1 procent in Londen. De Australische mijnbouwgigant zag de winst afgelopen boekjaar dalen. Dat kwam voornamelijk door eenmalige lasten voor de Amerikaanse schaliegas-activiteiten. Onlangs bleek dat BHP het grootste deel van zijn schalie-activiteiten in de Verenigde Staten verkoopt aan olie- en gasconcern BP.

De euro was 1,1526 dollar waard, tegen 1,1435 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 66,69 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs en kostte 72,26 dollar per vat.