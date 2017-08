Beurzen veren op na zorgen Noord-Korea

De Europese aandelenbeurzen veerden woensdag weer wat op na forse verliezen een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over Noord-Korea aan de kant en gingen op zoek naar koopjes. Ook bood een daling van de euro steun aan de handel. Op het Damrak vielen de halfjaarcijfers van verzekeraar ASR in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 511,55 punten. De MidKap dikte 0,8 procent aan tot 773,31 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,4 procent vooruit.

ASR klom ruim 2 procent in de MidKap. De verzekeraar boekte meer winst in de eerste jaarhelft dankzij een toegenomen verkoop van schadeverzekeringen. Ook werden er betrekkelijk weinig schades uitgekeerd door de milde winter. De terugkoop van eigen aandelen ter waarde van 100 miljoen euro, die ASR overweegt, viel eveneens in de smaak.

Sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven was verlichtingsbedrijf Philips Lighting met een winst van 2,5 procent. Roestvrijstaalmaker Aperam won bijna 2 procent, na een adviesverhoging door UBS. Kunstmestproducent OCI was de grootste daler met een min van meer dan 1 procent.

In de AEX stonden supermarktbedrijf Ahold Delhaize en staalproducent ArcelorMittal bovenaan met winsten van 2,5 procent en 1,7 procent. Tankopslagbedrijf Vopak was veruit de grootste daler met een verlies van bijna 2 procent, na een adviesverlaging door Jefferies.

Bij de kleinere bedrijven daalde Beter Bed 1,8 procent. De beddenverkoper zag de winst in de eerste jaarhelft dalen, maar is optimistischer geworden over de rest van het jaar. Wel stond de netto kaspositie van het bedrijf onder druk.

In Frankfurt kreeg RTL Group er bijna 3 procent bij. Het Duitse mediabedrijf presteerde in de eerste jaarhelft beter dan analisten hadden verwacht. De winstgevendheid van RTL Nederland bleef echter fors onder druk staan door de krimpende advertentiemarkt.

De euro viel weer wat terug na de sterke opmars op dinsdag en was 1,1951 dollar waard, tegen 1,2034 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 46,16 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 51,60 dollar per vat.