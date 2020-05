Beurzen terughoudend door vrees nieuwe virusgolf

De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag kleine koersuitslagen zien. Naast de bedrijfsresultaten bleef de blik gericht op de effecten van de versoepeling van de coronamaatregelen in verschillende Europese landen. De vrees voor een nieuwe besmettingsgolf zorgde daarbij voor enige terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak kwam verzekeraar Aegon met kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 522,03 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 702,65 punten. Frankfurt bleef vrijwel vlak en Parijs verloor 0,2 procent. Londen won 0,5 procent.

Aegon (plus 3,1 procent) was de sterkste stijger in de AEX, na een grillig koersverloop van het aandeel. De verzekeraar wist afgelopen kwartaal de mindere prestaties in de Verenigde Staten ruimschoots te compenseren door betere prestaties in Nederland. De onderliggende winst voor belastingen kwam uit op 366 miljoen euro. Dat was minder dan analisten hadden verwacht. Aegon denkt door de coronacrisis zijn beoogde rendement op eigen vermogen van 10 procent dit jaar niet te halen.

ArcelorMittal stond onderaan met een min van meer dan 3 procent. De staalreus wil 2 miljard dollar ophalen om zijn balans te versterken. Het aandeel had daarnaast te lijden onder tegenvallende resultaten van concurrent ThyssenKrupp. Het Duitse staal- en industrieconcern dook in het afgelopen kwartaal nog dieper in de rode cijfers door de coronacrisis en zakte ruim 8 procent in Frankfurt.

Deutsche Post DHL dikte 3,8 procent aan. De Duitse logistiekreus bezorgde in het eerste kwartaal door de pandemie meer pakketjes, maar vervoerde door de lockdownmaatregelen veel minder vracht. De Duitse verzekeraar Allianz boekte afgelopen kwartaal minder winst en zakte 2,7 procent. ProSiebenSat.1 werd 14,5 procent meer waard. De Amerikaanse investeerder KKR heeft zijn belang in de Duitse mediagroep opgeschroefd.

In Londen vielen de resultaten van het Britse telecomconcern Vodafone (plus 8,2 procent) in de smaak bij beleggers. In Parijs klom Alstom 5,2 procent dankzij meevallende cijfers van de Franse treinmaker. Ryanair steeg 3 procent in Dublin. De Ierse luchtvaartmaatschappij wil vanaf 1 juli 40 procent van de vluchten hervatten. Passagiers en cabinepersoneel zullen daarbij mondkapjes gaan dragen.

De euro was 1,0818 dollar waard tegen 1,0809 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 24,85 euro. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 30,06 dollar per vat.