Beurzen terughoudend door coronavrees

De Amsterdamse aandelenbeurs liet donderdag een klein verlies zien. Ook de andere Europese beursgraadmeters deden een stapje terug. De toename van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en in de Chinese hoofdstad Peking bleef zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Op het Damrak kwam technologiebedrijf TKH met een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 564,95 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 758,21 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7 procent.

Grootste daler in de AEX was met staalmaker ArcelorMittal een verlies van ruim 3 procent. Telecomconcern KPN ging aan kop met een winst van 1,1 procent.

TKH was de sterkste stijger in de MidKap met een winst van bijna 4 procent. Het bedrijf gaat snijden in de kosten vanwege de coronapandemie en neemt daarvoor een eenmalige last van 3 miljoen tot 5 miljoen euro. TKH kampt vooral bij zijn divisies voor de industrie en bouwoplossingen met teruglopende inkomsten. Lockdowns in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten in april en mei hadden volgens de technologiegroep een forse impact. In China is de bedrijvigheid van de onderneming weer goeddeels op peil.

Altice Europe daalde 2,1 procent. De Franse mediatak van het kabel- en telecombedrijf gaat als gevolg van de coronacrisis honderden banen schrappen. Vakbonden maken melding van 380 arbeidsplaatsen die bij NextRadioTV verdwijnen. NSI verloor 1,1 procent. De vastgoedinvesteerder heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met het Rijksvastgoedbedrijf voor het Bentinck Huis in Den Haag.

In Frankfurt zakte Wirecard 5 procent. Beleggers keken gespannen uit naar de uitgestelde jaarcijfers over 2019 die de Duitse betalingsverwerker later op de dag zal vrijgeven. De Britse zakenkrant Financial Times meldde in oktober vorig jaar dat Wirecard de omzet en winst op frauduleuze wijze heeft opgekrikt. Volgens Wirecard is er geen sprake van boekhoudfraude.

De euro was 1,1245 dollar waard, tegen 1,1215 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse daalde 0,2 procent tot 37,90 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 40,81 dollar per vat.