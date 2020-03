Beurzen stijgen na verrassende Britse rentestap

De Europese aandelenbeurzen veerden woensdag weer op na de mislukte herstelpoging een dag eerder. Beleggers verwerkten de verrassende renteverlaging door de Britse centrale bank om de negatieve economische gevolgen van het nieuwe coronavirus te verzachten. Daarnaast werd alvast uitgekeken naar de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Mogelijk komt de ECB ook met steunmaatregelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,9 procent hoger op 494,11 punten. De MidKap klom 1,5 procent tot 741,48 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 2,1 procent. De hoofdindex in Milaan kreeg er 2,4 procent bij.

De Londense FTSE dikte 1,4 procent aan. De Bank of England (BoE) verlaagde de rente met een half procentpunt naar 0,25 procent, na een speciale bijeenkomst vanwege het coronavirus. Ook komt de centrale bank met een nieuw financieringsplan voor kleine en middelgrote bedrijven. Volgens de BoE kan een lagere rente het vertrouwen onder consumenten en bedrijven ondersteunen, nu die door de virusuitbraak onder druk staat. Het is de eerste keer sinds augustus 2016 dat de Britten de rente verlagen.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het groen. Verzekeraar Aegon was de grote winnaar met een winst van 6 procent. Pharming daalde 1 procent bij de kleinere bedrijven. Financieel directeur Robin Wright kondigde aan het biotechnologiebedrijf te verlaten. Op de lokale markt klom Marel 6,3 procent. De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines gaat maximaal 25 miljoen eigen aandelen inkopen.

In Frankfurt verloor Adidas 5 procent. De Duitse sportkledingfabrikant verwacht dat de verspreiding van het coronavirus in China een grote hap uit de omzet over het eerste kwartaal neemt. De opbrengsten in de voor Adidas belangrijke Chinese markt vallen naar verwachting 800 miljoen tot 1 miljard euro lager uit dan een jaar eerder.

De euro was 1,1327 dollar waard tegen 1,1317 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 33,87 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 36,82 dollar per vat.