Beurzen stijgen na Britse verkiezingsuitslag

De Amsterdamse beurs noteerde vrijdagochtend in de plus. Ook de andere Europese beursgraadmeters gingen vooruit. Beleggers verwerkten de verrassende uitslag van de Britse verkiezingen, waarbij de Conservatieve partij van premier Theresa May de absolute meerderheid in het parlement verloor.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 524,78 punten. De MidKap stond 0,3 procent lager op 805,11 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent. In Londen werd de handel gesteund door een verzwakking van het Britse pond. De FTSE-index won 0,5 procent.

May schreef in april vervroegde verkiezingen uit om een sterkere onderhandelingspositie te krijgen in het brexit-proces. Volgens JPMorgan is de kans nu juist toegenomen dat Groot-Brittannië het brexit-proces moet uitstellen. Analisten van Citi verwachten dat de verkiezingsuitslag betekent dat May hoogstwaarschijnlijk zal vertrekken.

Baggeraar Boskalis, biotechnologiebedrijf Galapagos en staalbedrijf ArcelorMittal waren de grootste stijgers onder de hoofdfondsen van het Damrak met winsten tot 1,1 procent. Sterkste daler was maritiem dienstverlener SBM Offshore met een min van 0,5 procent.

In de MidKap stond IMCD onderaan met een verlies van 2,2 procent. ING schroefde zijn aanbeveling voor de chemicaliëndistributeur terug. Air France-KLM stond bovenaan met een plus van 1,3 procent. KLM vervoerde in de voor Schiphol zeer drukke meimaand ruim 10 procent meer passagiers dan een jaar eerder.

Wessanen verloor 0,1 procent. Het voedingsmiddelenbedrijf wordt vanaf 19 juni opgenomen in de MidKap. Wessanen neemt de plaats in van verzekeraar Delta Lloyd die onlangs werd ingelijfd door branchegenoot NN Group.

Credit Suisse klom 1,4 procent in Zürich. De Zwitserse bank gaat volgens persbureau Reuters voor het einde van volgend jaar nog eens 1500 banen schrappen in Londen. De bank is al sinds 2015 bezig met saneren. Dit proces zou nu door de brexit versneld worden doorgevoerd.

De euro was 1,1195 dollar waard, tegen 1,1217 dollar een dag eerder. Het pond zakte bijna 2 procent ten opzichte van de dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 45,32 dollar. Een vat Brent werd ook 0,7 procent goedkoper, op 47,51 dollar.