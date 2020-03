Beurzen stevig hoger, AEX stevent af op weekwinst

De Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag stevig omhoog, waarmee de winsten van een dag eerder werden uitgebreid. Beleggers putten moed uit de ongekende steunpakketten van centrale banken en nationale overheden om de economische impact van de coronacrisis te verzachten. De Europese beurzen lieten deze week opnieuw wilde koersschommelingen zien, maar de verliezen op weekbasis nemen af.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 4,8 procent hoger op 442,86 punten. Het is voor het eerst sinds begin maart dat de hoofdindex twee dagen op rij weet te winnen. De AEX koerst af op een plus van ruim 2 procent op weekbasis. Een week eerder raakte de Amsterdamse beurs nog 18,5 procent kwijt.

De MidKap kreeg er 6,5 procent bij tot 613,39 punten. Frankfurt steeg 4,8 procent. De Duitse regering wil volgens tijdschrift Der Spiegel een noodfonds opzetten van 500 miljard euro om bedrijven te helpen. Parijs dikte 5,8 procent aan en Londen won 2,7 procent. De beurs in Milaan klom 2,5 procent. De hoofdindex in Oslo won 2,7 procent na een nieuwe renteverlaging door de Noorse centrale bank.

Koploper in de AEX was vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 23 procent. Staalmaker ArcelorMittal en ING Groep volgden met plussen van rond 14 procent. Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de sterke opleving van de olieprijzen en won 9 procent.

In de MidKap steeg GrandVision 25 procent na een adviesverhoging. Volgens analisten van KBC Securities is de recente koersdaling overdreven en zal de geplande overname van het optiekconcern door brillenreus EssilorLuxottica gewoon doorgaan.

Sligro daalde 1,6 procent, na de koersspurt van 10 procent een dag eerder. Het groothandelsbedrijf haalt fors minder opbrengsten uit het bezorgen van voedingswaren aan cafés en restaurants, maar meer omzet uit zijn zelfbedieningsgroothandels. Op de lokale markt werd CM.com 20 procent meer waard. Bedrijven maken door de virusuitbraak meer gebruik van het chatplatform van het techbedrijf om contact met hun klanten te onderhouden.

De olieprijzen vervolgden de opmars. Een vat Amerikaanse olie kostte 7,7 procent meer op 27,17 dollar en Brent werd 6,2 procent duurder op 30,24 dollar per vat. Donderdag lieten de olieprijzen de grootste stijging ooit zien nadat de Amerikaanse president Donald Trump liet weten in te willen grijpen in de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland. De euro was 1,0755 dollar waard, tegen 1,0687 dollar een dag eerder.