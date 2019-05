Beurzen positief richting banencijfer VS

De Europese beurzen wonnen vrijdag in de loop van de ochtend terrein. Beleggers keken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport en de ontwikkelingen op het handelsvlak tussen de VS en China. Op het Damrak moest Air France-KLM het ontgelden na tegenvallende kwartaalcijfers. De handelsupdates van Sif en Brunel vielen wel in de smaak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 569,91 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 810,48 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent.

Adyen sloot de rij bij de hoofdfondsen met een min van 4,3 procent. Aandeelhouders General Atlantic en Pentavest gaan voor ongeveer 750 miljoen euro aandelen in de betalingsdienstverlener verkopen. Levensmiddelenconcern Unilever ging op kop met een winst van 1,3 procent na een adviesverhoging door Credit Suisse.

Bij de middelgrote bedrijven stond Air France-KLM (min 4,4 procent) onderaan. De luchtvaartcombinatie heeft een „uitdagend” kwartaal afgesloten met een operationeel verlies. Het leeuwendeel van het tekort kwam voor rekening van Air France, maar ook KLM schreef rode cijfers.

Sif won 7,8 procent bij de kleinere bedrijven. De funderingsspecialist Sif voerde in het eerste kwartaal de omzet en het bedrijfsresultaat op. Ook nam de schuldenlast flink af. Brunel steeg 4,1 procent. De detacheerder behaalde afgelopen kwartaal een kwart meer omzet en bijft „zeer positief” over de toekomst. KBC Securities verhoogde het advies voor het aandeel.

HSBC klom 2,8 procent in Londen na goed ontvangen resultaten van de Britse bank. In Parijs werden de kwartaalcijfers van de Franse bank Société Générale beloond met een koerswinst van 3,1 procent. Adidas steeg 7 procent in Frankfurt dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de producent van sportartikelen. Swiss Re zakte 2 procent. De Zwitserse herverzekeraar kampte met grote tegenvallers door de crash van de Boeing 737 MAX in Ethiopië.

De euro noteerde op 1,1153 dollar, tegen 1,1181 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 61,44 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 70,14 dollar per vat.