Beurzen overwegend licht omhoog

De Europese aandelenbeurzen gingen woensdag overwegend licht omhoog. De handel werd gedomineerd door bedrijfsresultaten. Op het Damrak kwam telecomconcern KPN met cijfers. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat na sluiting van de Europese markten naar buiten komt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 516,41 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 724,74 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 1 procent. De Duitse DAX verloor 0,5 procent.

Beleggers hielden de blik ook gericht op de ontwikkelingen rond het handelsconflict. De Chinese vicepremier Liu He is woensdag en donderdag in Washington voor een nieuwe ronde van handelsbesprekingen. De deadline van de huidige wapenstilstand in het conflict loopt 1 maart af.

KPN daalde 0,3 procent bij de hoofdfondsen. Het telecomconcern blijft kampen met dalende omzetcijfers door stevige concurrentie op de mobiele markt en minder opbrengsten uit diensten. Analisten hielden al rekening met een daling van de opbrengsten. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een min van 0,6 procent. Koploper was tankopslagbedrijf Vopak met een winst van 1,5 procent na een adviesverhoging door HSBC.

Beursuitbater Euronext zakte 2,8 procent. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq heeft een overnamebod gedaan van bijna 674 miljoen euro op Oslo Børs. Nasdaq biedt daarmee meer dan Euronext, dat onlangs een voorstel deed van circa 625 miljoen euro voor de Noorse beurs.

Siemens daalde 1,5 procent in Frankfurt na teleurstellende kwartaalcijfers van het technologieconcern.

LVMH dikte ruim 6 procent aan. Het Franse luxebedrijf, bekend van modemerken als Louis Vuitton en Dior, zag de omzet en winst afgelopen jaar aanzienlijk stijgen. IT-bedrijf Atos kreeg er 7,1 procent bij na de aankondiging van een extra uitkering aan de aandeelhouders.

De euro bleef onveranderd op 1,1428 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 53,55 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 61,54 dollar per vat.