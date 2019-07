Beurzen overwegend in het rood

De Europese beurzen stonden dinsdag overwegend in het rood. Beleggers verwerkten een grote hoeveelheid resultaten van grote Europese bedrijven, die gemengd werden ontvangen. Ook waren de ogen gericht op de Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de min op 576,76 punten. De MidKap verloor 1,5 procent tot 813,19 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt raakten tot 1,2 procent kwijt. De Londense FTSE won een fractie.

ABN AMRO was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,6 procent. Levensmiddelenconcern Unilever was de sterkste stijger met een winst van 0,5 procent.

In MidKap noteerde vastgoedbedrijf Wereldhave (min 4,6 procent) ex dividend. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM daalde 3,4 procent, na een tegenvallend handelsbericht van Lufthansa (min 5,4 procent). De Duitse luchtvaartreus sloot de eerste jaarhelft af met rode cijfers en waarschuwde dat zijn resultaten in de tweede jaarhelft verder kunnen verslechteren. Ryanair en easyJet zakten 4,5 en 3,2 procent.

Curetis werd 23,3 procent meer waard op de lokale markt. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het biotechbedrijf gaat samenwerken met de Bosnische en Servische branches van AKO MED. FastNed klom 2,8 procent na goed ontvangen cijfers van de uitbater van snellaadstations.

In Frankfurt zakte Bayer 3,9 procent. De chemiereus waarschuwde dat het moeilijker wordt om zijn jaardoelen te halen. Chipmaker Dialog Semiconductor, die ook met cijfers kwam, klom 1,1 procent. RWE won 1,3 procent. Het Duitse energieconcern is positiever over de resultaten voor heel het jaar.

In Londen steeg BP 2,6 procent. Het Britse olie- en gasconcern boekte meer winst in het tweede kwartaal, ondanks stevige prijsdruk in de sector. Reckitt Benckiser (RB) zakte 2,8 procent. Het Britse levensmiddelenconcern verlaagde zijn omzetverwachting.

De euro was 1,1142 dollar waard tegen 1,1138 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 57,30 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 64,33 dollar per vat.