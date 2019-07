Beurzen overwegend in het groen

De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag overwegend in het groen. Beleggers verwerkten de handelscijfers uit China en trokken zich op aan de nieuwe recordstand van de Dow-Jonesindex op Wall Street, die voor het eerst boven de 27.000 punten sloot. In Frankfurt kwam autobouwer Daimler met een winstalarm.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 568,41 punten. De MidKap dikte 0,6 procent aan tot 799,23 punten. Parijs en Londen wonnen tot 0,5 procent. De DAX in Frankfurt bleef vlak.

De Chinese handelscijfers lieten een gemengd beeld zien. De uitvoer nam afgelopen maand minder sterk af dan verwacht, terwijl de daling van de import groter uitviel dan voorzien. Door de zwakkere invoer zou Peking kunnen besluiten om nieuwe stimuleringsmaatregelen te nemen.

Staalconcern ArcelorMittal voerde de stijgers aan in de AEX met een winst van 2,2 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway sloot de rij met een verlies van 0,9 procent. In de MidKap ging metalenspecialist AMG op kop met een plus van 2,7 procent. Altice Europe stond onderaan met een min van ruim 2 procent. Volgens persbureau Bloomberg neemt de interesse van mogelijke kopers voor het Portugese glasvezelnetwerk van het kabel- en telecombedrijf af.

In Londen kelderde Thomas Cook 44 procent tot de laagste koers ooit. Het Chinese conglomeraat Fosun, dat onder meer eigenaar is van Club Med en Cirque du Soleil, overweegt een forse financiële injectie in de noodlijdende Britse reisorganisatie. Het zou in totaal gaan om omgerekend zo’n 834 miljoen euro aan steun. Fosun is de grootste aandeelhouder van Thomas Cook.

Daimler verloor 0,9 procent in Frankfurt. Het moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz is negatiever over zijn resultaten dit jaar. De autobouwer moet miljarden euro’s meer opzij leggen wegens een grote terugroepactie en lopende rechtszaken rond dieselauto’s. Daardoor belandde het concern in het tweede kwartaal diep in de rode cijfers.

De euro noteerde op 1,1254 dollar tegenover 1,1258 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 60,70 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 67,19 dollar per vat.