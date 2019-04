Beurzen overwegend in de min

De meeste Europese beurzen deden dinsdag een stapje terug. Op het Damrak stond supermarktconcern Ahold Delhaize onder druk na een verlaging van zijn financiële doelstellingen. Beleggers deden het verder rustig aan na het lange paasweekeinde en maakten zich op voor een paar drukke handelsdagen met veel kwartaalresultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 568,12 punten. De MidKap raakte 0,6 procent kwijt tot 820,41 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen klom 0,4 procent.

Ahold Delhaize was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een min van 3,6 procent. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern voelt de stakingen bij zijn Noord-Amerikaanse dochterbedrijf Stop & Shop in de portemonnee. Het bedrijf stelde zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bij. Bernstein verlaagde het advies voor het aandeel.

De oliebedrijven profiteerden van de sterk gestegen olieprijzen. Shell behoorde tot de kopgroep in de AEX met een winst van 1,8 procent. In Londen klom BP 2 procent en het Franse Total steeg 1,8 procent. De oliedienstverleners Fugro en SBM Offshore dikten 6,7 en 2,3 procent aan bij de middelgrote bedrijven.

Tankopslagbedrijf Vopak noteerde ex-dividend en daalde 3,3 procent. Ook de aandelen van industrieel toeleverancier Aalberts (min 2,5 procent) geven geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode.

De luchtvaartmaatschappijen werden van de hand gedaan na de aanslagen in Sri Lanka. Air France-KLM verloor 4,6 procent in Amsterdam. Lufthansa daalde 2 procent in Frankfurt en in Londen zakte IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, 3 procent.

In Londen maakte Thomas Cook daarentegen een koerssprong van 16 procent. Volgens Sky News willen verschillende partijen de Britse reisorganisatie overnemen. In Brussel kelderde de Belgische materialengroep Umicore 15 procent na een winstalarm.

De euro was 1,1253 dollar waard, tegen 1,1240 dollar voor het paasweekeinde. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 66,07 dollar. Brent steeg 0,6 procent in prijs tot 74,51 dollar per vat.