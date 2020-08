Beurzen optimistisch over strijd tegen corona

De Europese aandelenbeurzen gingen maandag over een breed front vooruit. Positieve berichten uit de Verenigde Staten over de behandeling van het coronavirus en een mogelijk versnelde goedkeuring van een vaccin zorgden voor optimisme op de beursvloeren. Verder ging de aandacht uit naar het laatste restje van het cijferseizoen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,9 procent hoger op 561,76 punten. De MidKap won 1,2 procent tot 808,57 punten. Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 2,4 procent aan.

AstraZeneca steeg dik 3 procent in Londen. Volgens de zakenkrant Financial Times overweegt president Donald Trump een experimenteel coronavaccin van het Brits-Zweedse farmaceutisch bedrijf en de Universiteit van Oxford in een stroomversnelling te brengen zodat het middel nog voor de verkiezingen van 3 november in noodgevallen kan worden gebruikt in de VS. Ook heeft de Amerikaanse toezichthouder FDA op aanwijzing van Trump de plasmatherapie tegen Covid-19 versneld goedgekeurd.

Alle 25 Amsterdamse hoofdfondsen stonden in het groen. Verfconcern AkzoNobel en staalmaker ArcelorMittal waren de grote winnaars met winst van ruim 3 procent. Olie- en gasreus Shell behoorde ook tot de kopgroep met een plus van 2,8 procent.

In de MidKap ging kunstmestproducent OCI op kop met een plus van 3,1 procent. GrandVision sloot de rij met een min van 1,3 procent. De rechter in Rotterdam spreekt zich maandag schriftelijk uit over de brillenoorlog tussen het Italiaans-Franse EssilorLuxottica en Pearle-moeder GrandVision. Volgens Essilor heeft GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers zonder overleg sterk gewijzigd. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden.

Bij de kleinere bedrijven werd B&S Group, dat bovenverwachting presteerde, ruim 22 procent meer waard. De distributeur en groothandel voorziet een herstel van de markt in de tweede jaarhelft, na een slechte eerste zes maanden als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf zag de vraag naar cosmetica en drank in de cruisesector wegvallen. Voor dat segment zijn de vooruitzichten nog somber, maar B&S voorziet in Azië en Europa wel weer een opgaande trend.

BT klom 5 procent in Londen. Het Britse telecomconcern heeft naar verluidt adviseurs in de arm genomen om zich beter te beschermen tegen een ongewenste overname vanwege de lage aandelenkoers.

De euro was 1,1827 dollar waard, tegen 1,1780 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 42,67 dollar. Brentolie klom ook 0,8 procent in prijs, tot 44,69 dollar per vat.