Beurzen opnieuw stapje vooruit

De Europese aandelenbeurzen deden dinsdag opnieuw een stapje vooruit. De stemming werd gesteund door sterker dan verwachte Duitse macro-economische cijfers. Op het Damrak was Altice in trek na aankondiging van de afsplitsing van zijn Amerikaanse tak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 562,11 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 856,98 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Duitse export in november sterker dan verwacht is gestegen. Ook de industriële productie van de grootste economie van Europa groeide in november harder dan voorzien.

Altice was de grote winnaar bij de hoofdfondsen met een winst van ruim 8 procent. Het kabel- en telecomconcern zet zijn Amerikaanse tak op eigen benen. Altice USA blijft wel onder controle van miljardair Patrick Drahi. De splitsing moet ervoor zorgen dat Altice USA onder leiding van topman Dexter Goei kan blijven groeien, zonder last te ondervinden van de schulden van het moederbedrijf.

Grootste daler in de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 0,6 procent. BAM sloot de rij in de MidKap met een min van 0,7 procent. De bouwer is begonnen met de sloop van de parkeergarage op Eindhoven Airport, die vorig jaar instortte vanwege een constructiefout.

Sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven was navigatiebedrijf TomTom met een plus van meer dan 4 procent. Beursintermediair Flow Traders volgde met een winst van 2,5 procent. Volgens analisten van ING zet het bedrijf met het openen van een kantoor in Hongkong een belangrijke stap in Azië. Hongkong is van groot belang voor een eventuele stap richting het vasteland van China, een belangrijke markt voor de handel in ETF’s.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM won 0,1 procent. KLM vervoerde in 2017 een recordaantal van 32,7 miljoen passagiers. Zustermaatschappij Air France verwelkomde 51,3 miljoen reizigers, 3 procent meer dan een jaar geleden.

In Londen won Morrisons ruim 2 procent. De op drie na grootste supermarktgroep in het Verenigd Koninkrijk boekte in de belangrijke kerstperiode meer omzet dan verwacht.

De euro was 1,1929 dollar waard, tegen 1,1976 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 61,89 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 67,84 dollar per vat.