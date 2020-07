Beurzen opnieuw omlaag door coronazorgen

De Europese beurzen deden woensdag opnieuw een stap terug. De bezorgdheid over het economische herstel door de aanhoudende sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten hield de markten in de greep. Op het Damrak was het aandeel van biotechnoloog Kiadis Pharma in trek dankzij een grote deal met het Franse Sanofi.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 573,79 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 766,84 punten. Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 1 procent in.

Kiadis Pharma dikte 58 procent aan op de lokale markt. Het biotechnologiebedrijf heeft een licentiedeal gesloten met het Franse farmacieconcern Sanofi, waarbij Kiadis een betaling vooraf ontvangt van 17,5 miljoen euro. Volgens het bedrijf kan de deal in potentie meer dan 857 miljoen euro opleveren. Het draait om samenwerking bij de behandeling van een bepaalde vorm van bloedkanker. Analisten van KBC Securities schroefden het advies voor Kiadis op.

Hekkensluiter in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 3,1 procent. Techinvesteerder Prosus ging aan kop met een winst van 2,5 procent. In de MidKap sloot industrieel toeleverancier Aalberts de rij met een min van 3,7 procent. GrandVision daalde 0,2 procent. De deadline van het onderzoek van de Europese Commissie naar de overname van het optiekconcern door brillenfabrikant EssilorLuxottica is verschoven naar 20 augustus. Sterkste stijger was maritiem dienstverlener SBM Offshore met een plus van 1,3 procent.

In Frankfurt won Deutsche Post DHL 0,6 procent. Het Duitse postbedrijf zag het resultaat in het afgelopen kwartaal sterker dan verwacht stijgen doordat meer mensen online-aankopen deden vanwege de coronapandemie. De pakketbezorger wil zijn 500.000 werknemers laten meedelen in de winst, en geeft hun een bonus van 300 euro.

Electrolux klom bijna 6 procent in Stockholm. De Zweedse maker van huishoudelijke apparatuur denkt dat het verlies in het tweede kwartaal lager zal uitvallen dan eerder gevreesd. Deutsche Bank zakte 1,1 procent. De grootste bank van Duitsland moet een boete van 150 miljoen dollar betalen in de VS vanwege falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De euro was 1,1268 dollar waard, tegen 1,1297 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 40,52 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 43,04 dollar per vat.