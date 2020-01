Beurzen onderuit door virusvrees

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag fors lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met flinke verliezen aan de drukke week met veel bedrijfsresultaten en rentebesluiten van de Amerikaanse en Britse centrale banken. De handel werd echter gedomineerd door de snelle verspreiding en het oplopende dodental van het coronavirus, dat nu ook in Europa is gesignaleerd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,3 procent in de min op 606,11 punten. De MidKap kelderde 1,8 procent tot 920,98 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,6 procent onderuit.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. Grootste daler was staalfabrikant ArcelorMittal met een verlies van ruim 4 procent. In de MidKap sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij met een min van 4,6 procent. Beursintermediair Flow Traders profiteerde van de onrust op de markten en was de enige stijger met een plus van 1,9 procent.