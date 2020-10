Beurzen omlaag na grote hoeveelheid bedrijfscijfers

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag overwegend met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers kregen een hele reeks kwartaalcijfers van bedrijven te verwerken. Op het Damrak zijn onder meer Unilever, RELX, Besi, Flow Traders en Sligro met cijfers naar buiten gekomen. Ook ging de aandacht weer uit naar de onderhandelingen in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent in de min op 554,20 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 824,53 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,1 procent. Londen eindigde 0,2 procent hoger.

In Amsterdam kreeg Unilever er 0,1 procent aan beurswaarde bij. Het levensmiddelenconcern boekte afgelopen kwartaal minder omzet vanwege negatieve wisselkoerseffecten. Exclusief deze effecten steeg de omzet echter. Unilever profiteerde daarbij van een hoger verkoopvolume in ontwikkelde en opkomende markten en iets hogere verkoopprijzen.

RELX verloor daarentegen meer dan 1 procent. De vakbeursdivisie van de informatieleverancier zadelt de onderneming op met de nodige problemen. Door de coronacrisis zijn veel vakbeurzen afgelast. Bij de overige drie divisies was afgelopen kwartaal wel sprake van herstel.

Bij de middelgrote fondsen was Flow Traders (min 8,3 procent) een stevige verliezer. De beursintermediair behaalde lagere resultaten dan in het tweede kwartaal, toen werd geprofiteerd van verhoogde handelsvolumes door de onrust op de financiële markten. Verder zakte financieel dienstverlener Intertrust bijna 5 procent na een forse daling van de kwartaalwinst en chipbedrijf Besi, dat kampte met een teruggelopen omzet, verloor afgerond 1 procent.

Sligro won ruim 4 procent bij de kleinere bedrijven. De omzet van het groothandelsbedrijf nam in het derde kwartaal opnieuw af, maar de daling was minder groot dan in de eerste jaarhelft.

Elders in Europa trok luchtvaartgroep IAG de aandacht. Het moederbedrijf van British Airways en Iberia is door de opleving van het coronavirus somberder geworden over de prestaties dit jaar. Aanvankelijk daalde het aandeel in Londen, maar het sentiment sloeg uiteindelijk om naar een plus van meer dan 4 procent.

De euro was 1,1831 dollar waard, tegen 1,1869 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 40,87 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 42,65 dollar per vat.