Beurzen omhoog na cijferstroom

De Europese beurzen gingen donderdag verder omhoog na de winstbeurt een dag eerder. Beleggers kregen een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen van bedrijven als Nestlé en Airbus. Op het Damrak openden onder meer verzekeraars Aegon en NN Group, ingenieursbureau Arcadis, informatieleverancier RELX en chipbedrijf Besi de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,6 procent hoger op 528,66 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 809,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,5 procent.

Aegon was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van ruim 4 procent. De verzekeraar verwacht in de toekomst flink te gaan profiteren van de belastinghervorming in de Verenigde Staten. De resultaten van branchegenoot NN Group vielen niet in goede aarde. Het aandeel daalde 1 procent.

RELX, dat 2017 afsloot met de hoogste omzet ooit, was desondanks de grootste daler in de AEX met een verlies van 2,8 procent. Het voormalige Reed Elsevier wordt op papier een Brits bedrijf, waarbij de aandelen van het Nederlandse RELX NV worden omgezet in Britse aandelen RELX PLC.

In de MidKap behoorde Arcadis tot de kopgroep met een plus van 3,6 procent. Het advies- en ingenieursbureau zette vorig jaar een hogere winst in de boeken en verwacht dat de winstgevendheid dit jaar verder verbetert. Chipbedrijf Besi, dat de omzet en orderontvangst op kwartaalbasis zag dalen, zakte 0,4 procent.

Ook Ordina (plus 9,6 procent) kwam met cijfers. De ICT-dienstverlener had in het vierde kwartaal de wind in de zeilen en wist 2017 winstgevend af te sluiten.

In Zürich daalde Nestlé ruim 2 procent. Zwakke verkopen in het vierde kwartaal hebben ervoor gezorgd dat de groei van voedingsreus vorig jaar tegenviel. De Europese vliegtuigbouwer Airbus, die de winst vorig jaar fors zag stijgen, klom meer dan 10 procent in Parijs. Dat was de grootste dagwinst sinds februari 2015.

In Londen leed Standard Life Aberdeen (SLA) met een min van bijna 5 procent het grootste koersverlies sinds de brexit-stem. Lloyds Banking en Scottish Widows zegden een vermogensbeheercontract van 100 miljard pond met SLA op.

De euro was 1,2486 dollar waard, tegen 1,2414 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie klom 0,5 procent tot 60,91 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 64,40 dollar per vat.