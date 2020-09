Beurzen New York sluiten in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag op de eerste handelsdag van september met winst gesloten. De stemming op Wall Street kreeg steun van beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse industrie. Daarnaast ging de aandacht van beleggers onder meer uit naar Zoom Video Communications. De maker van teleconferentiesoftware opende de boeken en meldde een verveelvoudiging van het aantal betalende gebruikers nu door de coronacrisis veel vanuit huis wordt gewerkt. Het aandeel ging daarop zeer sterk omhoog.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 28.645,66 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 3526,65 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent tot 11.939,66 punten.

Zoom toonde een plus van bijna 41 procent. De onderneming zag ook de winst en omzet sterk toenemen en verhoogde de omzetverwachting voor het gehele boekjaar. De resultaten vielen beter uit dan kenners hadden verwacht.

Ook andere bedrijven die actief zijn met technologie die voor thuiswerken kan worden ingezet, zaten in de lift. Zo won chatdienst Slack Technologies 4,5 procent en DocuSign, waarmee elektronische handtekeningen kunnen worden gezet, ging ruim 20 procent vooruit.

Tesla (min 4,7 procent) stond opnieuw in de belangstelling nadat de maker van elektrische auto’s maandag flink was gestegen na een aandelensplitsing. De koers van Tesla is dit jaar fors geklommen en om daar van te profiteren geeft het bedrijf voor maximaal 5 miljard dollar aan aandelen uit.

Op macro-economisch gebied maakte marktonderzoeker ISM bekend dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in augustus in het sterkste tempo is gegroeid sinds eind 2018. De beter dan verwachte cijfers van ISM geven aan dat de Amerikaanse industrie behoorlijk aan het herstellen is van de klappen door de coronacrisis. Eerder dit jaar was nog sprake van sterke krimp in de industrie van de Verenigde Staten door de crisis en de lockdownmaatregelen tegen de virusuitbraak.

De euro noteerde 1,1912 dollar tegen 1,1951 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 42,92 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 45,74 dollar per vat.