Beurzen New York overwegend hoger geopend

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend met winsten aan de dag begonnen, hoewel de techsector nog steeds onder druk staat. Beleggers hebben oog voor een mogelijke hervatting van politieke discussies over een nieuw stimuleringspakket voor de Amerikaanse economie. Verder claimde Rusland als eerste een coronavaccin te hebben ontwikkeld, maar is er ook scepsis over de grondigheid van het onderzoek naar dit middel.

De Dow-Jonesindex noteerde in de eerste handelsminuten 1,2 procent hoger op 28.123 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,4 procent omhoog naar 3373 punten. Techbeurs Nasdaq verloor juist 0,5 procent tot 10.919 punten.

Het Witte Huis gaf bij het vastlopen van onderhandelingen met Democraten in het Congres al aan dat de Amerikaanse president per decreet economische steunmaatregelen opnieuw zal invoeren. Enkele daarvan zijn dit weekend al ondertekend. Ook reageren de markten op de aankondiging dat Trump een verlaging van de vermogenswinstbelasting overweegt.

Aandelen in de reissector zaten in de lift na opbeurende cijfers van het Amerikaanse Transportation Security Administration over aantrekkende passagiersaantallen in de luchtvaart. Delta Air Lines, United Airlines en Southwest Airlines stegen tot 5,1 procent. Cruiseconcerns Carnival en Royal Caribean Cruises gingen tot 7 procent vooruit.

Bij de bedrijven was er ook aandacht voor verffabrikant PPG, die zijn omzetverwachting voor het derde kwartaal verhoogde. Het aandeel won 5 procent. Maker van donsjassen Canada Goose verloor 7,3 procent na opening van de boeken.